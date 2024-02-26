Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8395 RUR   0.0183 GBR   2.1529 TRY   0.0547

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 76.49 -2.12 Brent 81.62 -2.05

Дальнее зарубежье 26.02.2024 21:00

Парламент Венгрии одобрил отставку президента

Венгерский парламент в понедельник единогласно принял отставку президента Каталин Новак, сообщает агентство ЭФЭ.

"Отставку одобрили 196 голосами "за", ни одного голоса "против" не было", - информирует ЭФЭ.

Ожидается, что позднее в понедельник парламент проголосует за избрание новым президентом Венгрии председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока.

10 февраля Новак заявила об отставке на фоне возмущения общественности по поводу ее решения помиловать мужчину, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми.

Издание Hungary Today сообщало, что, по словам Новак, она "приняла решение о помиловании, полагая, что осужденный не злоупотреблял своим положением по работе с детьми". "Я была неправа", - сказала Новак.

Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что предложит поправку к Конституции о праве на помилование, которая исключила бы осужденных, причастных к делам о жестоком обращении с детьми.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА


Похожие новости


Парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока президентом Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО Орбан призвал парламент Венгрии одобрить заявку Швеции на членство в НАТО Правящая партия Венгрии бойкотировала голосование в парламенте по членству Швеции в НАТО Спикер парламента Венгрии не считает неотложной задачей ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО Европарламент видит риски для ЕС в предстоящем председательстве Венгрии в Совете Евросоюза Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО В Венгрии проходят парламентские выборы Спикер парламента Азербайджана посетит с визитом Венгрию Правящая коалиция венгерского премьера заявила о победе на парламентских выборах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az