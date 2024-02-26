Парламент Венгрии одобрил отставку президента

Венгерский парламент в понедельник единогласно принял отставку президента Каталин Новак, сообщает агентство ЭФЭ.
"Отставку одобрили 196 голосами "за", ни одного голоса "против" не было", - информирует ЭФЭ.
Ожидается, что позднее в понедельник парламент проголосует за избрание новым президентом Венгрии председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока.
10 февраля Новак заявила об отставке на фоне возмущения общественности по поводу ее решения помиловать мужчину, осужденного по делу о сексуальном насилии над детьми.
Издание Hungary Today сообщало, что, по словам Новак, она "приняла решение о помиловании, полагая, что осужденный не злоупотреблял своим положением по работе с детьми". "Я была неправа", - сказала Новак.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что предложит поправку к Конституции о праве на помилование, которая исключила бы осужденных, причастных к делам о жестоком обращении с детьми.
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