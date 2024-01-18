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Дальнее зарубежье 18.01.2024 17:54

Европарламент видит риски для ЕС в предстоящем председательстве Венгрии в Совете Евросоюза

Европарламент (ЕП) в резолюции, принятой в четверг в Страсбурге, выражает сомнение, что венгерское правительство способно выполнить свои обязанности в качестве председателя Совета ЕС во второй половине 2024 года.

При этом депутаты предупреждают, что в связи с объявленным досрочным уходом Шарля Мишеля с поста председателя Евросовета его должность может оказаться вакантной, и тогда эти полномочия временно перейдут к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Депутаты Европарламента просят совет найти правильные решения для смягчения этих рисков и призывают к реформированию процесса принятия решений совета, чтобы положить конец злоупотреблениям правом вето и шантажу", - говорится в документе, имея в виду позицию Венгрии в Совете ЕС, включаю блокаду Орбаном макрофинансовой помощи для Украины на 2024-2027 годы.

Европарламент в резолюции, принятой 345 голосами "за", 104 - "против" при 29 воздержавшихся, осудил "преднамеренные, постоянные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву основополагающих ценностей ЕС". Члены ЕП выразили серьезную обеспокоенность по поводу "дальнейшей эрозии демократии, верховенства закона и основных прав в Венгрии, в частности, из-за недавно принятого так называемого закона "о защите национального суверенитета".

Евродепутаты призвали Европейский совет определить, совершает ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС".

Европарламент также осудил действия Орбана, который в декабре прошлого года заблокировал решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, включая пакет макрофинансовой помощи Украине, "при полном неуважении и нарушении стратегических интересов ЕС и в нарушение принципа искреннего сотрудничества".

В резолюции ЕП высказано сожаление о решении Еврокомиссии разблокировать для Будапешта ранее замороженные средства на сумму до 10,2 млрд евро, несмотря на то что Венгрия не выполнила требуемых от нее реформ по обеспечению независимости судебной системы.

Члены Европарламента указали на системную "дискриминационную практику в отношении научных кругов, журналистов, политических партий и гражданского общества при распределении средств".

Европарламент заявил, что рассмотрит вопрос о возможности подачи судебного иска для отмены решения о частичном размораживании средств для Венгрии.

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Тэги: ЕС, ПАРЛАМЕНТ, ВЕНГРИЯ


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