Совет ЕС и Европарламент договорились увеличить инвестиции в оборонные технологии

Бельгийское председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного соглашения по Платформе стратегических технологий для Европы (STEP), предусматривающего увеличение на 1,5 млрд евро инвестиций для оборонных разработок.
"Чтобы увеличить инвестиционный потенциал в оборону, для Европейского оборонного фонда будет выделено дополнительно 1,5 млрд евро", - сообщается в опубликованном в среду в Брюсселе коммюнике Совета ЕС.
"В свете меняющихся геополитических реалий ЕС должен активизировать свою деятельность в области важнейших технологий. Благодаря сегодняшнему соглашению мы объединим финансирование из бюджета ЕС для мобилизации инвестиций в глубокие и цифровые технологии, чистые технологии и биотехнологии, которые имеют решающее значение для сохранения Евросоюзом своего конкурентного преимущества в этих стратегических секторах", - заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
Цель платформы STEP в том, чтобы мобилизовывать инвестиции в области стратегических технологий. Она будет привлекать "посредством сочетания финансовых стимулов и мер по облегчению финансирования проектов" средства для поддержки критически важных технологий "в рамках существующих программ и фондов ЕС", включая Европейский оборонный фонд, объясняют в Брюсселе.
Предварительное соглашение теперь должно быть одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом перед официальным утверждением обоими институтами. Затем постановление о создании STEP будет опубликовано в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу на следующий день.
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