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25.12.2020 17:21

С приложением «Nar+» абонентская служба теперь у вас в кармане!

В период действия строгого карантинного режима в стране, абоненты Nar могут самостоятельно и не выходя из дома управлять своими мобильными счетами с помощью приложения «Nar+». Таким образом, через приложение абоненты могут быстро и легко получить детальную выписку со счета, пополнить и проверить баланс, следить за счетом, присоединиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, а также заказать новый интернет-пакет. Приложение также позволяет одним щелчком мыши, с единой платформы управлять одновременно до 5 учетными записями. Помимо этого, онлайн-чат «Nar+» выполняет функцию абонентской службы, оперативно отвечая на все поступающие запросы.

Отметим, что приложение «Nar+» можно скачать в AppStore и PlayStore. Более подробную информацию о приложении можно найти на https://www.nar.az/plus/.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]