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Регион 29.12.2020 17:32

Турция и Великобритания утвердили соглашение о свободной торговле

Правительства Турции и Великобритании во вторник подписали соглашение о свободной торговле между двумя странами, сообщает агентство "Анадолу".

"Благодаря соглашению о свободной торговле все неопределенности в структуре торговли Турции и Великобритании будут устранены. Уверена, что товарооборот между нашими странами будет расти", - заявила в свою очередь глава Минторга Турции Рухсар Пекджан.

Она уточнила, что этот договор позволит сохранить достижения 25 лет действия Таможенного союза ЕС-Турции и развить экономические связи Турции и Великобритании.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТОРГОВЛЯ, ДОГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]