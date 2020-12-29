Турция и Великобритания утвердили соглашение о свободной торговле

Правительства Турции и Великобритании во вторник подписали соглашение о свободной торговле между двумя странами, сообщает агентство "Анадолу".

"Благодаря соглашению о свободной торговле все неопределенности в структуре торговли Турции и Великобритании будут устранены. Уверена, что товарооборот между нашими странами будет расти", - заявила в свою очередь глава Минторга Турции Рухсар Пекджан.

Она уточнила, что этот договор позволит сохранить достижения 25 лет действия Таможенного союза ЕС-Турции и развить экономические связи Турции и Великобритании.