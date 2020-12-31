Ведущий американский инфекционист доктор Энтони Фаучи считает, что коллективный иммунитет населения от COVID-19, приобретенный благодаря массовой вакцинации, позволит восстановить в США "подобие нормальной" жизни к осени 2021 года.

Он сделал это заявление в ходе интерактивной беседы с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, который объявил, что в штате вслед за Колорадо выявлен случай заражения "британским" вариантом вируса.

Фаучи сказал, что он "не удивлен" этим, добавив, что этот штамм вируса, скорее всего, появится во всей стране, поскольку мутация вирусов считается нормальным явлением.

"Похоже, что эта конкретная мутация действительно быстрее передается от человека человеку", - сказал он. Вместе с тем, по его словам, люди, инфицированные более ранним штаммом вируса, "похоже, не заражаются новым вариантом". Это означает, что любой уже приобретенный иммунитет "является защитой и от этого конкретного штамма".

Эксперт также подчеркнул, что так называемый "британский" вариант, как полагают, не вызывает более опасных заболеваний, а недавно одобренные вакцины против COVID-19, по его мнению, окажутся столь же эффективными как против ранее известной формы вируса, так и против его новой мутации.