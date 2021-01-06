Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0907 RUR   0.0229 GBR   2.3149 TRY   0.2301

Цена на нефть

05.01 $/bbl   WTI 49.93 2.31 Brent 53.60 2.51

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 06.01.2021 18:20

В Азербайджане возбуждено уголовное дело против армянских военнослужащих, сжегших тело азербайджанского военного

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении армянских военнослужащих, участвующих в сожжении тела азербайджанского военного, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

“В ряде СМИ и соцсетях распространилось видео, на котором армянские военнослужащие и гражданское лицо сжигают тело азербайджанского военного. После проведения сотрудниками Генпрокуратуры и военной прокуратуры анализа и установления следствием данного факта, по соответствующим статьям УК Азербайджана возбуждено уголовное дело”, - отмечается в сообщении.

Как сообщает Генпрокуратура, в настоящее время принимаются необходимые следственные меры для выявления виновных и принятия всех возможных мер для привлечения их к ответственности в рамках существующего правового механизма и международного права.

При этом ведомство призвало армянскую сторону также провести расследование по поводу преступлений против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, так как до сегодняшнего дня со стороны соответствующих госорганов Армении не было предпринято никаких действий.

“Генпрокуратура Азербайджана призывает правоохранительные органы Армении предпринять аналогичные шаги для принятия серьезных правовых мер, проведения открытого и справедливого расследования и информирования мировой общественности о военных преступлениях, совершенных против граждан Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, АРМЕНИЯ, ДЕЛО


Похожие новости


Азербайджан обратился в международные организации в связи с бездействием руководства Армении по расследованию преступлений армянских военных Оппозиция Армении требует от Генпрокуратуры ареста Пашиняна за госизмену Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против гражданина Армения, вербующего наемников для войны в Карабахе Число погибших мирных граждан Азербайджана в результате армянских обстрелов достигло 69 - Генпрокуратура Число раненных в Азербайджане в результате армянских обстрелов составило 222 - Генпрокуратура В результате обстрела ВС Армении города Гянджа погибло 7 человек,34 человека ранены - Генпрокуратура

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]