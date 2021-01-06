В Азербайджане возбуждено уголовное дело против армянских военнослужащих, сжегших тело азербайджанского военного

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении армянских военнослужащих, участвующих в сожжении тела азербайджанского военного, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

“В ряде СМИ и соцсетях распространилось видео, на котором армянские военнослужащие и гражданское лицо сжигают тело азербайджанского военного. После проведения сотрудниками Генпрокуратуры и военной прокуратуры анализа и установления следствием данного факта, по соответствующим статьям УК Азербайджана возбуждено уголовное дело”, - отмечается в сообщении.

Как сообщает Генпрокуратура, в настоящее время принимаются необходимые следственные меры для выявления виновных и принятия всех возможных мер для привлечения их к ответственности в рамках существующего правового механизма и международного права.

При этом ведомство призвало армянскую сторону также провести расследование по поводу преступлений против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, так как до сегодняшнего дня со стороны соответствующих госорганов Армении не было предпринято никаких действий.

“Генпрокуратура Азербайджана призывает правоохранительные органы Армении предпринять аналогичные шаги для принятия серьезных правовых мер, проведения открытого и справедливого расследования и информирования мировой общественности о военных преступлениях, совершенных против граждан Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Х.Насирзаде