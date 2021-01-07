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Дальнее зарубежье 07.01.2021 10:18

Члены Юридического комитета Палаты представителей США потребовали импичмента Трампа

Члены Юридического комитета Палаты представителей призывают вице-президента Майка Пенса и членов администрации президента Дональда Трампа сослаться на 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от должности, говорится в заявлении, опубликованном членами комитета.

"Даже в своем видеообращении сегодня днем (в среду по местному времени- ИФ) президент Трамп показал, что он не в здравом уме и не в состоянии принять результаты выборов 2020 года. Готовность президента Трампа спровоцировать насилие и социальные волнения, чтобы силой отменить результаты выборов, явно соответствует этому стандарту", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что недавние твиты Трампа о том, что выборы "были украдены" спровоцировали и беспорядки, которые произошли в Вашингтоне и в здании Конгресса.

Ранее телеканал CNN сообщил, что некоторые члены кабинета министров проводят предварительные обсуждения о применении 25-й поправки к Конституции США о прекращении полномочий президента, чтобы вынудить Трампа уйти с поста главы государства, пишет CNN.

Дискуссии продолжаются, но неясно, будет ли достаточно членов кабинета министров, чтобы отстранить Трампа от власти досрочно, говорится в сообщении.

Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин также призвал вице-президента Майка Пенса организовать процедуру отстранения Трампа от должности.

"Нравится вам вице-президент Пенс или нет, но факт остается фактом: он больше подходит для этой должности... нам нужен главнокомандующий, который будет выполнять свои конституционные обязанности", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Расин добавил: "Я бы попросил вице-президента сделать следующий шаг. Исполните свой конституционный долг, защитите Америку, встаньте на защиту демократии".

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Тэги: США, КОНГРЕСС, КОМИТЕТ, ИМПИЧМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]