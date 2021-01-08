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ТЭК 08.01.2021 00:23

Газ в Азии подорожал до рекордных $740/тыс. куб. м из-за резкого похолодания

Спотовая цена на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии достигла нового исторического рекорда на фоне резкого похолодания в регионе и проблем с поставками топлива. К примеру, в Пекине температура воздуха в среду упала до -18 градусов Цельсия, что является минимальным показателем за 20 лет.

Азиатский спотовый индекс Platts JKM в четверг достиг рекордного уровня в $20,705 за mbtu ($739 за тысячу куб. м), что является максимальным значением за все время его расчета с начала 2009 года, отмечает агентство S&P Global Platts. Предыдущий максимум в $20,2/mbtu зафиксирован 14 февраля 2014 года.

"Конечные потребители в Японии, Южной Корее и Китае "рыщут" по рынку в поисках дополнительных партий СПГ, поскольку в некоторых регионах запасы СПГ упали до критического уровня", - отмечают обозреватели ценового агентства.

Среди причин дефицита называется недостаток судов-газовозов, проблемы на стороне производителей (таких как Малайзия), ограничение судоходства в Панамском канале (судам из Атлантики приходится огибать Южную Америку).

Однако эксперты Platts предостерегают от излишнего оптимизма относительно продолжения ценового ралли. В конце февраля - начале марта в регион придет новая волна поставок из Атлантики с ростом судоходства через Панамский канал. Кроме того, по мере прекращения холодов и введением новых локдаунов в Японии может упасть спрос.

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Тэги: АЗИЯ, ГАЗ, ЦЕНА, ЗИМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]