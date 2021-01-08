С международной точки зрения, Трамп принадлежит прошлому - глава Евросовета

Страница президента США Дональда Трампа уже перевернута, считает председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Это уже человек прошлого, с международной точки зрения. Я не недооцениваю последствия Дональда Трампа для Соединенных Штатов, и убежден, что администрации Байдена предстоит работа по сплочению (нации - ИФ)", - заявил Мишель в четверг вечером в эфире телеканала RTBF.
Глава Евросовета также выразил сожаление в связи с поведением администрации Трампа в международном плане.
"Контакты администрации Трампа с инстанциями Европейского союза были очень ограниченными в течение многих месяцев. Сотрудничество было очень затруднено. Трамп вышел из Парижского соглашения по климату, отношения с НАТО были напряженными. В рамках сложной ситуации на Ближнем Востоке Европейский союз пытался вступить в диалог с Соединенными Штатами, и это было чрезвычайно сложно. Я бы мог продолжать примеры один за другим", - сказал председатель Европейского совета.
По его словам, поведение и действия администрации Трампа производили впечатление, что "красные линии преодолевались одна за другой до этой вчерашней кульминации (беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне - ИФ)".
"Я мог побеседовать с Джо Байденом после его избрания. В нашей перспективе возобновить более тесный диалог и союз, основанный на общих ценностях: демократии, правовом государстве, свободе", - сообщил Мишель.
При этом он отметил: "Это не означает, что мы всегда во всем будем согласны".
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