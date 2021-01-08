Пенс собирается посетить инаугурацию Байдена, на которую его пока не пригласили

Вице-президент США Майк Пенс намерен посетить инаугурацию следующего президента страны Джо Байдена, сообщает CNN со ссылкой на источник.

"Да, таков наш план", - сказал собеседник телеканала.

При этом CNN отмечает, что официального приглашения на церемонию, которая состоится 20 января, Пенс пока не получил.

Пока неясно, будет ли присутствовать на инаугурации действующий глава государства Дональд Трамп.

Байден и его демократическая партия критикуют президента США Дональда Трампа за то, что, по их мнению, он в ходе выступления подстрекал демонстрантов захватить здание Конгресса США. В среду часть участников акции в поддержку Трампа прорвалась к Капитолию, а некоторые демонстранты сумели проникнуть и в само здание. В итоге конгрессмены-демократы начали призывать немедленно отстранить Трампа от власти.