"Британский" штамм коронавируса обнаружен в восьми штатах США

"Британская" разновидность коронавируса COVID-19, которая распространяется на 40-70% быстрее других типов вируса, выявлена в восьми штатах США, сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По данным CDC, речь идет о 63 случаях, диагностированных в Нью-Йорке, Калифорнии, Флориде, Колорадо, Техасе, Джорджии, Коннектикуте и Пенсильвании. Наиболее затронутым этим штаммом вируса считаются штаты Калифорния и Флорида.

СМИ напоминают, что в минувшую среду ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи высказывал предположение, что "британский" штамм COVID-19 распространился в США гораздо шире, чем это удалось зафиксировать.

Появление "британского" штамма, а также нового штамма COVID-19 в ЮАР вызвало опасения, что в США также возник собственный тип вируса, схожий с этими двумя. Однако в CDC накануне опровергли подобную информацию.

В минувшую пятницу в США за сутки выявили почти 290 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Всего в США, по данным статистического портала Worldometers, диагностированы свыше 22,4 млн случаев вируса при более чем 378,1 тыс. летальных исходов. Вылечились более 13,2 млн человек. США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев вируса и по смертности.