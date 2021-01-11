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11.01.2021 17:38

Плати вовремя, получи скидку!

“AccessBank” запускает первую в 2021 году кампанию по выдаче кредитов наличными. По условиям акции, клиенты получат от банка полную скидку в размере 1% на выплаты в следующем году - при условии, что они будут без задержек погашать выплаты в течение первых 12 месяцев.

Например, если клиент берет 24-месячный кредит под 20%, годовая процентная ставка будет снижена до 19% с первого дня 13-го месяца, если он будет производить платежи без задержки в течении первых 12 месяцев. Ключевым моментом является то, что клиент получит скидку автоматически, не обращаясь в банк.

Чтобы воспользоваться данной акцией, вы можете посетить ближайший филиал “AccessBank”. Для получения дополнительной информации к нашим услугам обращайтесь в Контакт-центр 151.

Являясь лидером в области микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank” обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года. В число акционеров банка входят международные организации и учреждения, такие как Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк и Международная финансовая корпорация. В настоящее время “AccessBank” обслуживает клиентов, работающих в различных сферах, таких как строительство, транспорт, сельское хозяйство, медицина. У банка 28 филиалов, 15 в Баку и 13 в регионах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]