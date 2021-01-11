Плати вовремя, получи скидку!

“AccessBank” запускает первую в 2021 году кампанию по выдаче кредитов наличными. По условиям акции, клиенты получат от банка полную скидку в размере 1% на выплаты в следующем году - при условии, что они будут без задержек погашать выплаты в течение первых 12 месяцев.
Например, если клиент берет 24-месячный кредит под 20%, годовая процентная ставка будет снижена до 19% с первого дня 13-го месяца, если он будет производить платежи без задержки в течении первых 12 месяцев. Ключевым моментом является то, что клиент получит скидку автоматически, не обращаясь в банк.
Чтобы воспользоваться данной акцией, вы можете посетить ближайший филиал “AccessBank”. Для получения дополнительной информации к нашим услугам обращайтесь в Контакт-центр 151.
Являясь лидером в области микрофинансирования в Азербайджане, “AccessBank” обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года. В число акционеров банка входят международные организации и учреждения, такие как Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк и Международная финансовая корпорация. В настоящее время “AccessBank” обслуживает клиентов, работающих в различных сферах, таких как строительство, транспорт, сельское хозяйство, медицина. У банка 28 филиалов, 15 в Баку и 13 в регионах.
Главы спецслужб Азербайджана и Армении обсудили расследование инцидентов на границе
Глава МИД Азербайджана 13-14 января посетит Пакистан
Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана встретятся в среду в Исламабаде - Чавушоглу
Казахстан в декабре выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 96% - Минэнерго
Азербайджан начнет с октября 2021г применять новый метод оценки стоимости объектов, строящихся за счет госсредств
Группа Klaipedos nafta в 2020г снизила выручку более чем на четверть
Мировые цены на продовольствие в 2020 г. достигли трехлетнего максимума - ФАО
Два человека погибли, 10 пострадали в ДТП с военными автобусами и грузовиком в Подмосковье
В Грузии число туристов из Азербайджана в 2020г сократилось в 5 раз
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Израиль рассчитывает получать до 700 тыс. доз вакцины Pfizer еженедельно до конца вакцинации
Выборы в Казахстане были прозрачными и конкурентными - миссия СНГ
Белорусские силовики сообщили о задержании 40 оппозиционеров в Минске за несколько дней
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз