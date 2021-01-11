Азербайджан начнет с октября 2021г применять новый метод оценки стоимости объектов, строящихся за счет госсредств

Кабинет министров Азербайджана принял решение о применении с 1 октября 2021 года ресурсного метода при оценке стоимости объектов, строящихся за государственный счет, сообщили в Кабмине.
В связи с этим создается электронная база данных по применению этого метода.
Кроме того Министерству чрезвычайных ситуаций поручено в сотрудничестве с другими госорганами определить стоимость различных строительных услуг, перевозки и ввести данные в создаваемую базу. Крайний срок реализации данных шагов определен 1 августа 2021 года.
МЧС также должно до 1 апреля 2022 года обеспечить подготовку соответствующих нормативно-методических документов по совершенствованию новой бюджетно-нормативной и ценовой системы.
Как отметили в Кабмине, новый механизм послужит обеспечению прозрачности в строительном секторе страны, сокращению бюрократической работы и упрощению процесса.
А. Мамедов
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