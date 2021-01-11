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Бизнес и законодательство 11.01.2021 17:56

Азербайджан начнет с октября 2021г применять новый метод оценки стоимости объектов, строящихся за счет госсредств

Кабинет министров Азербайджана принял решение о применении с 1 октября 2021 года ресурсного метода при оценке стоимости объектов, строящихся за государственный счет, сообщили в Кабмине.

В связи с этим создается электронная база данных по применению этого метода.

Кроме того Министерству чрезвычайных ситуаций поручено в сотрудничестве с другими госорганами определить стоимость различных строительных услуг, перевозки и ввести данные в создаваемую базу. Крайний срок реализации данных шагов определен 1 августа 2021 года.

МЧС также должно до 1 апреля 2022 года обеспечить подготовку соответствующих нормативно-методических документов по совершенствованию новой бюджетно-нормативной и ценовой системы.

Как отметили в Кабмине, новый механизм послужит обеспечению прозрачности в строительном секторе страны, сокращению бюрократической работы и упрощению процесса.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРОИТЕЛЬСТВО, ОЦЕНКА, МЕТОДОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]