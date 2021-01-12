Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0641 RUR   0.0228 GBR   2.2983 TRY   0.2272

Цена на нефть

11.01 $/bbl   WTI 52.25 0.01 Brent 55.66 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.01.2021 20:11

Новым главой МИД Канады стал экс-астронавт Марк Гарно

Новым министром иностранных дел Канады назначен Марк Гарно, который до этого времени занимал пост министра по вопросам транспорта, говорится в заявлении, размещенном на сайте премьера страны Джастина Трюдо.

"Марк Гарно, являющийся министром транспорта, становится министром иностранных дел. До работы в правительстве, как астронавт, Гарно всегда был сильным голосом Канады по всему миру", - сообщается в документе, распространенном от имени Трюдо.

В заявлении отмечается, что Гарно "достиг прогресса в ряде важных вопросов, которые волнуют канадцев", он "продолжит быть лидером на мировой арене".

Занимавший до настоящего момента пост главы МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань теперь займет должность министра инноваций, науки и промышленности.

На должность министра по вопросам транспорта назначен Омар Альгабра, занимавший до сегодняшнего дня должность парламентского секретаря при премьер-министре и заместителе премьера.

Марк Гарно, уроженец Квебека, первый канадский астронавт, участвовал в трех миссиях НАСА - в 1984, 1996 и 2000 годах, в период с 2001 по 2006 годы возглавлял Канадское космическое агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, МИД, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Анкара обвинила Оттаву в двойных стандартах из-за запрета на экспорт в Турцию товаров военного назначения Азербайджан призвал канадские компании отказаться от незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджанцев Канады призвали активней противостоять деятельности армянского лобби Теракт в Канаде подтверждает, что мировое сообщество должно совместными усилиями противостоять терроризму - МИД РФ Глава МИД Канады совершит официальный визит в Азербайджан на следующей неделе Кожара проинформировал своего канадского коллегу о внутренней ситуации на Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]