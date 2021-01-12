Новым главой МИД Канады стал экс-астронавт Марк Гарно

Новым министром иностранных дел Канады назначен Марк Гарно, который до этого времени занимал пост министра по вопросам транспорта, говорится в заявлении, размещенном на сайте премьера страны Джастина Трюдо.
"Марк Гарно, являющийся министром транспорта, становится министром иностранных дел. До работы в правительстве, как астронавт, Гарно всегда был сильным голосом Канады по всему миру", - сообщается в документе, распространенном от имени Трюдо.
В заявлении отмечается, что Гарно "достиг прогресса в ряде важных вопросов, которые волнуют канадцев", он "продолжит быть лидером на мировой арене".
Занимавший до настоящего момента пост главы МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань теперь займет должность министра инноваций, науки и промышленности.
На должность министра по вопросам транспорта назначен Омар Альгабра, занимавший до сегодняшнего дня должность парламентского секретаря при премьер-министре и заместителе премьера.
Марк Гарно, уроженец Квебека, первый канадский астронавт, участвовал в трех миссиях НАСА - в 1984, 1996 и 2000 годах, в период с 2001 по 2006 годы возглавлял Канадское космическое агентство.
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