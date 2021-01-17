Землетрясение произошло в 58 километрах от Тбилиси

Землетрясение магнитудой 3 произошло в ночь на воскресенье на юго-востоке Грузии, в 58 километрах от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 03:39 по тбилисскому времени (03:39) в регионе Квемо Картли в 16 км к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Мамишлари.
Очаг землетрясения находился на глубине 12 км.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
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