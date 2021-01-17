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Регион 17.01.2021 15:08

У берегов Турции затонул российский сухогруз, идет спасательная операция

Сухогруз под флагом РФ затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Между тем, турецкие власти приступили к спасению моряков затонувшего судна.

"Началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках", - приводит "Анадолу" слова губернатора провинции Бартын Синана Гюнера.

Он отметил, что пока в распоряжении властей нет информации о погибших в результате инцидента или затоплении шлюпок.

"Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия", - уточнил губернатор.

Между тем источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) сообщил "Интерфаксу", что жертв среди членов команды российского сухогруза "Арвин", затонувшего у берегов Турции, нет.

"По имеющейся информации на последний час человеческих жертв нет", - сказал он.

Посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства крушения российского сухогруза у побережья Турции и занимается установлением судьбы экипажа.

"По информации турецких властей, в Черном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российских сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет", - говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СУХОГРУЗ, ТУРЦИЯ, КАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]