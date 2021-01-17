У берегов Турции затонул российский сухогруз, идет спасательная операция

Сухогруз под флагом РФ затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
Между тем, турецкие власти приступили к спасению моряков затонувшего судна.
"Началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках", - приводит "Анадолу" слова губернатора провинции Бартын Синана Гюнера.
Он отметил, что пока в распоряжении властей нет информации о погибших в результате инцидента или затоплении шлюпок.
"Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия", - уточнил губернатор.
Между тем источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) сообщил "Интерфаксу", что жертв среди членов команды российского сухогруза "Арвин", затонувшего у берегов Турции, нет.
"По имеющейся информации на последний час человеческих жертв нет", - сказал он.
Посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства крушения российского сухогруза у побережья Турции и занимается установлением судьбы экипажа.
"По информации турецких властей, в Черном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российских сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет", - говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.
Турция в феврале проведет самые масштабные зимние учения, в них примут участие и ВС Азербайджана
Алиев и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в регионе
Баку направил в ЕСПЧ заявление о бесчеловечных действиях Армении в период оккупации и войны в Карабахе
SOCAR 18 января выплатит очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн
Азербайджан в 2020г экспортировал нефти в Украину на $265 млн
Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2"
Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за угрозы коронавируса
Число заражений COVID-19 в мире превысило 94,4 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса
Власти Азербайджана утвердили Стратегию вакцинации от COVID-19 до 2023 года
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз