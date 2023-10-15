Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском канале

Сухогруз "Волго-Балт-232", следовавший в порт Каспиан (Иран), наскочил на мель на 146 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области. "Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, имеется запас продовольствия на 10 суток. Судовой ход не нарушен, розлив нефтепродуктов отсутствуют.", - говорится в сообщении. Уточняется, что судно везет 2,9 тыс. тонн кукурузы. Судовладелец прорабатывается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели.

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