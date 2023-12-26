Азербайджан и Астраханская область РФ заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере АПК

Азербайджан и Астраханская область РФ заинтересованы в развитии сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Заинтересованность была выражена в ходе встречи в формате видеоконференции представителей Азербайджана и российского региона, посвященной сотрудничеству сторон в области сельского хозяйства, сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

«Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью в сфере АПК, а также в увеличении товарооборота сельскохозяйственной и продовольственной продукции», - говорится в сообщении.

По информации Минсельхоза, во встрече приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов, министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области РФ Руслан Пашаев, представители профильных структур двух стран и предприятий, занятых в аграрной сфере.

«В ходе встречи отмечен высокий уровень сотрудничества Баку и Москвы в области сельского хозяйства, как и во всех сферах экономики, а также последовательный рост товарооборота между Азербайджаном и Россией, стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества», - подчеркивается в информации.

Представители сельхозпредприятий Азербайджана и Астраханской области РФ провели презентации и обсудили будущие направления сотрудничества.

Р.Керимов