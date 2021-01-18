Число вакансий в финсекторе Лондона в 2020г упало в 1,5 раза - до минимума за 5 лет

Количество вакансий в лондонских компаниях финансового сектора в 2020 году сократилось на 49% на фоне неопределенностей, вызванных пандемией COVID-19 и ситуацией с Brexit.
Согласно данным кадрового агентства Morgan McKinley, количество вакансий в секторе составило 16,335 тыс., что является минимальным показателем как минимум за последние пять лет.
"Brexit сам по себе представлялся достаточно сложным, - отмечает управляющий директор Morgan McKinley Хакан Энвер. - Однако городу еще пришлось иметь дело с проблемами, вызванными глобальной пандемией и потенциальными потрясениями, связанными со сменой лидера США".
Хотя некоторые банки получили выгоду от высокой волатильности рынков, ряд крупных представителей финотрасли объявили о сокращениях штата в Лондоне и по всей Европе из-за чрезвычайно низких процентных ставок, а также в связи с технологическими изменениями, отмечает агентство Bloomberg.
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