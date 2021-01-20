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Карабахский конфликт 20.01.2021 22:30

Пашинян рассказал о войне в Карабахе

Прекратить войну в Карабахе без территориальных потерь было невозможно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Не было никакой возможности остановить войну с меньшими территориальными потерями", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Армении в среду.

По его словам, в течение всего периода переговорного процесса не было никакого варианта, который бы не предусматривал возвращения территорий Азербайджану.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАШИНЯН, КАРАБАХ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]