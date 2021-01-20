Пашинян рассказал о войне в Карабахе

Прекратить войну в Карабахе без территориальных потерь было невозможно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Не было никакой возможности остановить войну с меньшими территориальными потерями", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Армении в среду.

По его словам, в течение всего периода переговорного процесса не было никакого варианта, который бы не предусматривал возвращения территорий Азербайджану.