Пашинян вспомнил про Минскую группу ОБСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсуждение статуса Нагорного Карабаха должно вестись в рамках Минской группы ОБСЕ.

"Я озвучил нашу позицию по вопросу Карабаха. Определение статуса - один из важнейших вопросов. И обсуждение должно происходить в рамках Минской группы ОБСЕ. Рад, что страны-посредники разделяют это мнение. И последнее заявление главы МИД России было в этом контексте", - сказал Пашинян в парламенте в среду.