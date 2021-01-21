Президенты Азербайджана и Туркменистана подтвердили планы углублять сотрудничество в сфере транспорта

Сотрудничество между Баку и Ашхабадом в транспортно-логистической сфере в будущем выйдет на более высокий уровень, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Сотрудничество в транспортной сфере открывает большие перспективы и для наших стран, и для наших соседей. Уверен, что в будущем транспортно-логистическое сотрудничество выйдет на еще более высокий уровень с учетом сложившейся новой обстановки в нашем регионе и возможности открытия новых транспортных путей. Думаю, что для всех наших партнеров и соседей это будет представлять дополнительные возможности», - сказал Алиев в ходе видеоконференции с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в четверг.
Алиев отметил, что Туркменистан и Азербайджана «синхронизировали свои проекты по созданию транспортной инфраструктуры». При этом он отметил тесное взаимодействие и слаженную работу международных морских портов двух стран.
«Хочу отметить личную заслугу Гурбангулы Бердымухамедова в деле укрепления транспортно-логистического потенциала Туркменистана, потому что в вопросах связанных с транзитом без взаимодействия с соседними странами невозможно добиться результата. То, что мы сегодня отмечаем высокий уровень транспортно-логистической инфраструктуры, говорит о целенаправленной деятельности Туркменистана и Азербайджана в этой сфере. Это создает огромные возможности для всех стран, расположенных в нашем регионе и даже далеко от региона, на пространстве Евразии», - сказал Алиев.
Он также отметил, что за последние три года между президентами Азербайджана и Туркменистана было совершено 5 взаимных визитов и подписано свыше 50 документов. «Для примера хочу отметить, что за весь период взаимоотношений между нашими странами было подписано свыше 100 документов, из которых половина – только за последние три года», - подчеркнул он.
Алиев также отметил успешное сотрудничество двух стран в трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Туркменистан и Азербайджан-Туркменистан. «Это сотрудничество нацелено на конкретный результат: на создание более благоприятных условий для ведения бизнеса, для реализации крупных инфраструктурных проектов», - подчеркнул он.
«Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном развиваются последовательно и динамично. Мы успешно сотрудничаем на международной арене, выступая за упрочение общего мира, стабильности и безопасности. Наши страны разделяют подходы по такой принципиально важной теме как энергетическая безопасность, видение конфигурации международных энергетических подходов и в целом архитектуры мировой энергетики»,- заявил, в свою очередь, Бердымухамедов.
Бердымухамедов также коснулся вопроса сотрудничества в сфере создания транспортных коридоров, среди которых Lapis-Lazuli и маршрутом Каспийское море - Черное море. «Важнейшей частью нашего партнерства выступает и транспортная сфера. В месте как и с грузинскими, афганскими, турецкими партнерами Туркменистан и Азербайджан сегодня активно работают над функционированием транспортного коридора Lapis-Lazuli, призванного стать важнейшей континентальной магистралью между Азией и Европой. Туркменистан и Азербайджан также являются одними из инициаторов транспортного сообщения по линии Каспийское море - Черное море», - сказал Бердымухамедов.
По словам президента Туркменистана, важнейшим направление сотрудничества между двумя странами является взаимодействие по каспийской тематике. «Наши страны вносят большой вклад в превращение Каспия в зону прочного мира, добрососедства, взаимопонимания и эффективного партнерства. И как трактуют все прикаспийские страны, Каспий является морем мира и добрососедства. Результатом совместной работы стало подписание в августе 2018 года конвенции о правом статусе каспийского моря, обусловившей начало нового этапа сотрудничества на Каспии, в том числе энергетической сфере», - подчеркнул он.
Бердымухамедов также выразил признательность Азербайджану за «неизменную поддержку международных инициатив Туркменистана». «В свою очередь подтверждаю готовность Туркменистана в поддержке инициатив Азербайджана в международных структурах. В этом контексте хотел бы отметить блестящее председательствование Азербайджана в Движении неприсоединение, подтвердившее высокий авторитет Азербайджана и его руководства», - сказал туркменский лидер.
Б.Рустамбеков, Н.Аббасова
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