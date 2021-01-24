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Дальнее зарубежье 24.01.2021 10:30

Британский премьер надеется на укрепление отношений с США при Байдене

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает на укрепление союзнических отношений с Соединенными Штатами при новом президенте США Джо Байдене.

"Было здорово побеседовать вечером с президентом Джо Байденом. Я с нетерпением жду углубления давнего альянса между нашими двумя странами по мере того, как мы будем продвигать отвечающее экологическим нормам и устойчивое восстановление после COVID-19", - написал он в твиттере по итогам телефонного разговора с Байденом.

Беседа состоялась в субботу.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]