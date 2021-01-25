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Ряд американских сенаторов республиканцев выступили против импичмента Трампа - Fox News

Против импичмента экс-президенту США Дональду Трампу выступили некоторые сенаторы-республиканцы, сообщает в понедельник телеканал Fox News.

Сенатор Марко Рубио заявил в эфире телеканала, что предстоящий сенатский процесс по импичменту Трампа является "глупостью" и нанесет вред США, даже если Трамп и был ответственен "за некоторые события" в Капитолии США 6 января.

"Ну, во-первых, я считаю, что суд - глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже пылает огонь, и этот суд равносилен тому, чтобы взять и плеснуть бензина в этот огонь", - сказал законодатель.

Рубио отметил: "Я думаю, что президент несет ответственность за то, что произошло. Это, безусловно, было предсказуемым следствием всего, что было ранее. Но я утверждаю, что у нас есть действительно важные вещи, над которыми нужно работать".

"Мы вернемся к тому, что пережили за последние пять лет, и этим судом снова разожжем пламя, что будет плохо для страны", - подчеркнул сенатор.

Он назвал "высокомерным" предложение демократов добиваться, чтобы Сенат США запретил Трампу снова баллотироваться на пост президента.

"Я думаю, что это высокомерное заявление. Это решают избиратели. Кто мы такие, чтобы говорить избирателям, за кого они могут голосовать в будущем?" - сказал он.

Сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что не верит, будто Сенат имеет конституционные полномочия осудить Трампа после того, как тот покинул свой пост. Он сказал: "Чем больше я разговариваю с другими сенаторами-республиканцами, тем больше их выстраивается в очередь (в поддержку этого аргумента - ИФ)".

"Я думаю, что многие американцы сочтут странным, что Сенат тратит свое время на то, чтобы осудить и отстранить от должности человека, который покинул свой пост неделю назад", - добавил Коттон.

Республиканец Джон Корнин написал в субботу в своем твиттере: "Если это хорошая идея - объявить импичмент и судить бывших президентов, то как насчет бывших президентов-демократов, когда республиканцы получат большинство (в Сенате - ИФ) в 2022 году? Подумайте об этом и давайте делать то, что лучше для страны."

Досрочное голосование по отмене судебного процесса, вероятно, не увенчается успехом, учитывая, что демократы теперь контролируют Сенат. Тем не менее, республиканская оппозиция указывает на то, что многие сенаторы Республиканской партии в конечном итоге проголосуют за оправдание Трампа. Демократам понадобится поддержка 17 республиканцев, чтобы осудить его, отмечает Fox News.

Палата представителей американского Конгресса 13 января проголосовала за импичмент Трампу. Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер заявил в пятницу, что с республиканцами достигнута договоренность о проведении в Сенате слушаний по импичменту начиная с недели, стартующей 8 февраля.

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Тэги: США, СЕНАТОРЫ, ИМПЧИМЕНТ, ВОЗРАЖЕНИЯ


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