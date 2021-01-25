Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0705 RUR   0.0226 GBR   2.33 TRY   0.2291

Цена на нефть

22.01 $/bbl   WTI 52.27 -0.86 Brent 55.41 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

25.01.2021 16:51

Расширяйте свой бизнес вместе с Yelo bank

Хотите расширить свой бизнес,но не уверены стоит ли брать кредит? В этом больше нет нужды, Yelo Bank приготовил предложение специально для вас.

Мы предлагаем микрокредиты на выгодных условиях, адаптированные под бизнес нужды наших клиентов и помогаем им достичь их бизнес-целей.

В соответствии с нашими условиями, мы предлагаем микрокредиты частному бизнесу от 18% годовых, с максимальной суммой до 50 000 манат и, самое главное, с льготным периодом до 12 месяцев. Это означает, что вы сосредоточитесь на своем бизнесе, выплачивая только проценты, начисленные по кредиту в течение 12 месяцев, и начнете выплачивать основную сумму только по истечении льготного периода.

Предложение разработано для стимулирования малого бизнеса с учетом последствий пандемии. Низкие ежемесячные платежи позволят вам легче справиться с трудностями, которые могут возникнуть в вашем бизнесе.

Преимущества на этом не заканчиваются. При подаче заявки на кредит не требуется условного залога или осмотра дома. Нет дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.

Заказав всего за несколько кликов кредит с нашего веб-сайта, а также с помощью онлайн-запроса из социальных сетей вы существенно сэкономите время, и сможете использовать его для оптимизации своего бизнеса. Клиентам обращающимся за повторным кредитом не придется приходить в филиалы, ждать в очередях и тратить свое время на ожидание, потому что, впервые в Азербайджане Yelo Bank будет зачислять кредиты прямо на бизнес карту клиента.

Оформить онлайн заявку на кредит можно по линку - http://bit.ly/yelomikro

У вас есть вопросы? Звоните на 981 или пишите нам в соцсетях в Facebook и Instagram мы обязательно ответим!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]