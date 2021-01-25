Расширяйте свой бизнес вместе с Yelo bank

Хотите расширить свой бизнес,но не уверены стоит ли брать кредит? В этом больше нет нужды, Yelo Bank приготовил предложение специально для вас.
Мы предлагаем микрокредиты на выгодных условиях, адаптированные под бизнес нужды наших клиентов и помогаем им достичь их бизнес-целей.
В соответствии с нашими условиями, мы предлагаем микрокредиты частному бизнесу от 18% годовых, с максимальной суммой до 50 000 манат и, самое главное, с льготным периодом до 12 месяцев. Это означает, что вы сосредоточитесь на своем бизнесе, выплачивая только проценты, начисленные по кредиту в течение 12 месяцев, и начнете выплачивать основную сумму только по истечении льготного периода.
Предложение разработано для стимулирования малого бизнеса с учетом последствий пандемии. Низкие ежемесячные платежи позволят вам легче справиться с трудностями, которые могут возникнуть в вашем бизнесе.
Преимущества на этом не заканчиваются. При подаче заявки на кредит не требуется условного залога или осмотра дома. Нет дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.
Заказав всего за несколько кликов кредит с нашего веб-сайта, а также с помощью онлайн-запроса из социальных сетей вы существенно сэкономите время, и сможете использовать его для оптимизации своего бизнеса. Клиентам обращающимся за повторным кредитом не придется приходить в филиалы, ждать в очередях и тратить свое время на ожидание, потому что, впервые в Азербайджане Yelo Bank будет зачислять кредиты прямо на бизнес карту клиента.
Оформить онлайн заявку на кредит можно по линку - http://bit.ly/yelomikro
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