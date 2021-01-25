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АПК 25.01.2021 21:16

Грузия в 2020г снизила импорт пшеницы на 4%, муки - увеличила более чем на треть

Грузия в 2020 году импортировала 490,9 тыс. тонн пшеницы, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году, сообщила Национальная служба статистики.

Поставки, как и годом ранее, осуществлялись в основном из России, откуда в минувшем году импорт пшеницы возрос на 13,5% - до 488,3 тыс. тонн (99,5% всего объема ее импорта). Пшеница поставлялась также из США (2,5 тыс. тонн) и небольшими партиями из Турции, Австрии и Греции.

Импорт в Грузию пшеничной муки в прошлом году снизился на 37,1% - до 10,7 тыс. тонн. В том числе из РФ поставки уменьшились на 29,2% - до 9,2 тыс. тонн (86% всего импорта муки). Остальной объем муки был импортирован из Литвы (931 тонна), Украины (336 тонн), Италии (102,5 тонны), а также из Австрии, Турции и Франции.

По данным статслужбы, в денежном выражении импорт пшеницы в республику составил $108 млн (снижение на 0,9%), муки - $3,1 млн (снижение на 36,7%). Из России была поставлена пшеница на $107,4 млн (рост на 18,4%), мука - на $2,6 млн (снижение на 27,8%).

Грузия ежегодно потребляет 750-800 тыс. тонн пшеницы, обеспечивая потребности в ней за счет собственного производства лишь на 13-15%.

Как сообщалось, в 2019 году в республике было произведено 102,5 тыс. тонн пшеницы - на 4,3% меньше, чем годом ранее. Данные по урожаю 2020 года пока не опубликованы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПШЕНИЦА, ИМПОРТ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]