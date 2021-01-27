«Nar» представляет новый интернет-пакет для дистанционного обучения

«Nar» представляет интернет-пакет «TƏHSİL+», который облегчит подключение к учебному процессу студентов и школьников получающих образование в онлайн формате, в период пандемии, а также их преподавателей. С новым интернет-пакетом вы можете подключаться к «Microsoft Teams», а также к приложению «Zoom», как из приложения, так и из веб-браузера без каких-либо ограничений в скорости.
В рамках этого пакета абонентам для использования обоих приложений предоставляется 50 ГБ с неограниченной скоростью. Отметим, что одним из преимуществ интернет-пакета «TƏHSİL +» является то, что интернетом можно поделиться через функцию “hotspot”. Стоимость пакета составляет 10 АЗН. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами выгодного интернет-пакета, абоненты могут набрать код *777#21#, либо отправить ключевое слово «T+» на номер «777».
В рамках своей долгосрочной стратегии КСО, «Nar» реализует множество социальных проектов, поддерживающих развитие сферы образования в стране. Новый интернет-пакет также был создан для поддержки школьников и студентов, а также учителей, вовлеченных в образовательный процесс в период социальной изоляции. Подробнее об интернет-пакете «TƏHSİL+» можно узнать здесь.
Во Франции и ЮНЕСКО озабочены христианскими памятниками в Карабахе, но забывают об исламском наследии в регионе – Керимов
Компании из США готовы участвовать в восстановлении Карабаха - посол в Азербайджане
Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Карабахе с французским посредником
Фондовый рынок США падает на ожиданиях решений ФРС и корпоративной отчетности
MasterCard обещала снизить нетто-выбросы парниковых газов до нуля к 2050г
МИД РФ надеется на устойчивость партнеров из ЕС перед шантажом США по "Северному потоку 2"
Билл Гейтс связал судьбу Олимпийских игр в Токио с успехами вакцинации от COVID-19
Соцсети подвергнутся штрафам за призывы подростков на несанкционированные акции
Доля поисковых запросов в Яндексе про путешествия в 2020 году упала почти на 40%
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
В Москве расценивают заявление G7 по ситуации с Навальным как недружественный шаг и вмешательство во внутренние дела - МИД РФ
Халилзад останется на посту спецпредставителя США по Афганистану
В случае возврата США в СВПД Иран должен быть готов незамедлительно "разморозить" свои обязательства по сделке - МИД РФ
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы