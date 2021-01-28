TuranBank привлек кредит в $2 млн от ETDB на расширение финансирования торговых операций

Азербайджанский «TuranBank» привлек кредит в размере $2 млн от Банка торговли и развития ECO (ETDB) на расширение финансирования международных торговых операций.
«Между сторонами подписано соответствующее кредитное соглашение», - сообщает TuranBank.
Привлеченные средства банк планирует использовать на кредитование экспортно-импортных операций.
«Это уже третий кредит, привлеченный нашим банком от ETDB. Мы уже привлекали кредиты от ETDB на финансирование малого и среднего бизнеса и торговых операций», - подчеркивает TuranBank
ETDB - региональный многосторонний банк развития, созданный под эгидой Организации экономического сотрудничества ОЭС для содействия социально-экономическому развитию и внутрирегиональной торговле между странами-членами ОЭС.
ETDB основан в 2005 году со штаб-квартирой в Стамбуле. Банк начал свою деятельность в 2008 году. Основная задача банка - предоставлять финансовые ресурсы для инвестиционных проектов и программ развития в странах-членах.
ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Уставный капитал равен 75,005 млн манатов. Акционерами банка являются 29 юридических и физических лиц. Активы банка на 31 декабря 2020 года составляют 551,736 млн манатов, кредитный портфель - 351,239 млн манатов, обязательства - 471,3 млн манатов.
А.Гусейнова
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