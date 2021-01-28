В Гонконге растет скептицизм к вакцинации от COVID-19

Готовность жителей Гонконга сделать прививку от коронавируса ослабела, свидетельствуют результаты опроса медицинской школы Университета Гонконга.
Если в ноябре прошлого года 67,4% собирались вакцинироваться, то в январе о таком намерении заявили только 50,2% опрошенных.
Больше всего в Гонконге доверяют вакцине Pfiser и BioNTech. Прививку препаратом этих компаний готовы сделать 55,9% опрошенных. Затем идет китайская компания Sinovac (26,7%) и британская AstraZeneca (35,3%).
Глава медицинской школы Университета Гонконга Беджамин Коулинг заявил, что это результаты опроса не обязательно означают, что в специальном административном округе уровень вакцинированного населения будет низким.
"Я думаю, есть много людей, которые будут ждать, чтобы увидеть, что произойдет, и могут сделать прививку со временем", - приводит его слова телерадиостанция RTHK.
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