Взрыв прогремел близ израильского посольства в Дели

Сильный взрыв произошел в пятницу в центре индийской столицы Дели близ посольства Израиля, сообщает индийская газета Times Now.

Взрыв произошел близ пешеходного перехода. Несколько автомобилей повреждены.

О жертвах или пострадавших не сообщается.

Место происшествия оцепила полиция, она проводит расследование.