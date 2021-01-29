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Дальнее зарубежье 29.01.2021 16:54

Взрыв прогремел близ израильского посольства в Дели

Сильный взрыв произошел в пятницу в центре индийской столицы Дели близ посольства Израиля, сообщает индийская газета Times Now.

Взрыв произошел близ пешеходного перехода. Несколько автомобилей повреждены.

О жертвах или пострадавших не сообщается.

Место происшествия оцепила полиция, она проводит расследование.

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Тэги: ИНДИЯ, ДЕЛИ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]