Мадуро уверен в полной поддержке со стороны России и Китая

Конфликт Венесуэлы с США никак не вызван тем, что Каракас поддерживает хорошие отношения с Россией и КНР, заявил в понедельник венесуэльский президент Николас Мадуро.

"У нас с США - конфликт, уходящий в прошлое... Он берет истоки в доктрине Монро", - заявил Мадуро в интервью, которое транслируется в его соцсетях. Так президент ответил на вопрос, стала ли Венесуэла ареной противостояния США с Россией и Китаем.

"У нас отличные отношения с РФ и КНР... Мои отношения с лидерами этих стран - наилучшие", - добавил президент Венесуэлы.

По его словам, он "уверен в полной поддержке властей России и Китая - в сфере экономики, энергетики, финансов".

На вопрос о том, что он ждет от нового президента США Джо Байдена, Мадуро ответил: "Всегда есть надежда на улучшение".

Мадуро считает, что социализм в Латинской Америке и других частях света - единственное, что может дать человечеству успешное будущее.

"Капитализм - это разрушение природы, нищета и неравенство... Я верю в социализм, в неогуманизм", - заявил он.

Президент Венесуэла раскритиковал президента Боливии Жаира Болсонару, который, по его мнению, стал верным последователем идей бывшего президента США Дональда Трампа. "Бразилия теперь - это главный центр трампизма", - считает Мадуро.