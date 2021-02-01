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Дальнее зарубежье 01.02.2021 21:45

Мадуро уверен в полной поддержке со стороны России и Китая

Конфликт Венесуэлы с США никак не вызван тем, что Каракас поддерживает хорошие отношения с Россией и КНР, заявил в понедельник венесуэльский президент Николас Мадуро.

"У нас с США - конфликт, уходящий в прошлое... Он берет истоки в доктрине Монро", - заявил Мадуро в интервью, которое транслируется в его соцсетях. Так президент ответил на вопрос, стала ли Венесуэла ареной противостояния США с Россией и Китаем.

"У нас отличные отношения с РФ и КНР... Мои отношения с лидерами этих стран - наилучшие", - добавил президент Венесуэлы.

По его словам, он "уверен в полной поддержке властей России и Китая - в сфере экономики, энергетики, финансов".

На вопрос о том, что он ждет от нового президента США Джо Байдена, Мадуро ответил: "Всегда есть надежда на улучшение".

Мадуро считает, что социализм в Латинской Америке и других частях света - единственное, что может дать человечеству успешное будущее.

"Капитализм - это разрушение природы, нищета и неравенство... Я верю в социализм, в неогуманизм", - заявил он.

Президент Венесуэла раскритиковал президента Боливии Жаира Болсонару, который, по его мнению, стал верным последователем идей бывшего президента США Дональда Трампа. "Бразилия теперь - это главный центр трампизма", - считает Мадуро.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]