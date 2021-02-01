Мадуро уверен в полной поддержке со стороны России и Китая

Конфликт Венесуэлы с США никак не вызван тем, что Каракас поддерживает хорошие отношения с Россией и КНР, заявил в понедельник венесуэльский президент Николас Мадуро.
"У нас с США - конфликт, уходящий в прошлое... Он берет истоки в доктрине Монро", - заявил Мадуро в интервью, которое транслируется в его соцсетях. Так президент ответил на вопрос, стала ли Венесуэла ареной противостояния США с Россией и Китаем.
"У нас отличные отношения с РФ и КНР... Мои отношения с лидерами этих стран - наилучшие", - добавил президент Венесуэлы.
По его словам, он "уверен в полной поддержке властей России и Китая - в сфере экономики, энергетики, финансов".
На вопрос о том, что он ждет от нового президента США Джо Байдена, Мадуро ответил: "Всегда есть надежда на улучшение".
Мадуро считает, что социализм в Латинской Америке и других частях света - единственное, что может дать человечеству успешное будущее.
"Капитализм - это разрушение природы, нищета и неравенство... Я верю в социализм, в неогуманизм", - заявил он.
Президент Венесуэла раскритиковал президента Боливии Жаира Болсонару, который, по его мнению, стал верным последователем идей бывшего президента США Дональда Трампа. "Бразилия теперь - это главный центр трампизма", - считает Мадуро.
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