AzerGold увеличил в 2020г доходы от экспорта драгметаллов на 29%

ЗАО «AzerGold» в 2020 году экспортировало драгметаллов на сумму 186,5 млн манатов, что на 29% выше показателя 2019 года, заявил председатель правления общества Закир Ибрагимов.
«В 2020 году AzerGold реализовало на международном рынке 59,4 тыс. унций золота и 119,4 тыс. унций серебра. Суммарный доход общества от реализации драгметаллов в минувшем году составил 186,5 млн манатов, что на 41,5 млн манатов или на 29% выше показателя 2019 года», - сказал Ибрагимов на пресс-конференции во вторник.
Он также сообщил, что в 2020 году налоговые платежи AzerGold в госбюджет составили 10,7 млн манатов, отчисления в Госфонд соцзащиты - более 2,2 млн манатов. Суммарные отчисления общества в госбюджет в 2020 году по сравнению с годом ранее увеличились на 6%.
«Отчисления в госбюджет в целом с начала деятельности AzerGold составили 40,8 млн манатов»,– сказал он, передает «Интерфакс-Азербайджан».
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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