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02.02.2021 12:15

Кампания от AccessBank: кредит наличными - от 17%

AccessBank запустил новую кампанию выдаче кредитов наличными. В рамках кампании клиенты могут получить кредит на сумму до 30.000 манатов на условиях от 17% годовых. Комиссия от 0%!

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться ближайший филиал AccessBank. Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить в контакт-центр банка по номеру 151.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]