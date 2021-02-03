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Дальнее зарубежье 03.02.2021 19:45

Китайская компания Tencent уволила более 100 сотрудников после антикоррупционного расследования

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. уволил более 100 сотрудников по подозрению в коррупции и внес в черный список 37 компаний, замешанных в подобных делах.

С четвертого квартала 2019 года Tencent расследовала более 60 предполагаемых случаев хищения средств и взяточничества, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте компании в соцсети WeChat. Около 40 человек были переданы правоохранительным органам в связи с предполагаемыми преступлениями.

В делах, упомянутых в посте, участвовали среди прочих бывшие сотрудники подразделений компании Interactive Entertainment Group, Platform & Content Group и Cloud & Smart Industries Group. В одном случае обвиняется руководитель, который якобы пытался извлечь выгоду для поставщика, принимая взятки и соглашаясь на спонсируемые поездки внутри страны и за рубежом.

Tencent отмечает, что проявляет "нулевую терпимость" к любым нарушениям ее антикоррупционной политики и будет тесно сотрудничать с полицией в случаях, в которых замешаны сторонние организации.

Котировки акций Tencent выросли на 1,6% по итогам торгов в Гонконге в среду. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 30,5%, в то время как фондовый индекс Hang Seng прибавил 7,6% за этот период.

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Тэги: КИТАЙ, ИНТЕРНЕТ, КОМПАНИЯ, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]