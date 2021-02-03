Россельхознадзор с 5 февраля разрешает ввоз томатов еще с 12 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 5 февраля расширяет список поставщиков томатов из Азербайджана.

Ввоз томатов разрешен еще с 12 предприятий.

«В целях снятия действующих ограничений на поставки растительной продукции Россельхознадзором совместно с Агентством пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана проводятся видеоинспекции азербайджанских предприятий на предмет отсутствия заражения их томатной молью (Tuta absoluta (Povolny). Учитывая отрицательные результаты карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных по итогам уже проведенных видеоинспекций, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 5 февраля 2021 года ввоз томатов под гарантии АПБ еще с 12 предприятий», - говорится в сообщении службы.

Списки предприятий, которым разрешен ввоз продукции в РФ, размещены на сайте службы, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в целом поставки томатов разрешены 33 азербайджанским предприятиям. Таким образом число предприятий , которые могут экспортировать томаты в Россию достигло 45.

Ограничения на ввоз томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В частности, только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 нотификаций (в том числе 35 - по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции.