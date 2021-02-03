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Макроэкономика 03.02.2021 20:51

В Азербайджане создана комиссия по подготовке стратегии социально-экономического развития до 2026г

Премьер министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о создании комиссии по подготовке стратегии социально-экономического развития страны на 2021-2025гг.

Согласно распоряжению председателем комиссии является премьер-министр Азербайджана, заместителем - министр экономики Микаил Джаббаров.

В состав комиссии также вошли министры финансов, труда и социальной защиты населения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, связи и высоких технологий, экологии и природных ресурсов, юстиции, образования, здравоохранения, молодежи и спорта, культуры, исполнительный директор ГНФАР, председатели госкомитетов, таможни, статистики, архитектуры и градостроения, беженцев и вынужденных переселенцев, по проблемам семьи, женщин и детей, председатели госагентств по обязательному страхованию, туризму и помощник премьер-министра.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 февраля подписал распоряжение об утверждении документа «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития».

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, кабинету министров поручено в 9-месячный срок в соответствии с Национальными приоритетами, подготовить и представить президенту «Стратегию социально-экономического развития на 2021-2025 годы».

Национальные приоритеты в рамках распоряжения включают в себя 5 основных направлений: обеспечение устойчивого роста и конкурентоспособности экономики; создание динамичного, инклюзивного общества, основанного на социальной справедливости; конкурентоспособный человеческий капитал и современные инновации; великое возвращение на освобожденные территории; чистая окружающая среда и страна «зеленого роста».

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАБМИН, СТРАТЕГИЯ, КОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]