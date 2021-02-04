Caspian Energy Club расширяет свою деятельность в России. С целью реализации данного проекта Caspian Energy Club выставил на продажу долевое участие в «Caspian Energy Russia».Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев.
В рамках пакета предложения о продаже долевого участия «Caspian Energy Russia» получает право издания одноименного журналана русском и английском языках. Также предусмотренаполная или частичная интеграция в следующие проекты Caspian Energy TV, Caspian Energy Photo, Caspian Energy News, Caspian Energy Investor, Caspian Energy Jobs и Caspian Energy Info.
«Caspian Energy Russia» будет несколько раз в годорганизовывать международный Caspian Energy Forum в Москве, в Астрахани, в Казани, в Тюмени и в других городах России. Также «Caspian Energy Russia» будет ежегодно организовывать церемонии вручения междунароных премий Caspian Energy Award Russia, Caspian Business Award Russia и Brand Award Russia.
Наряду с этим ежемесячно, в разных регионах России будут организовываться разного рода мероприятия и форумы в формате B2G,B2B и B2С,с участием представителей государственных структур и топ-менеджеров компаний стран каспийско-черноморского и балтийского региона. В рамках проекта Business Tour у предпринимателей будет возможность лично посетить и ознакомиться с инвестиционными возможностями разных регионов и предприятий России.
Международный журнал Caspian Energy функционирует с 28 мая 1999 года и распространяется в 50 странах мира.Торговая марка Caspian Energy также зарегистрированав 50 странах мира.
На протяжении 20 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных и международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.
Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога бизнес-власть, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.
Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.
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