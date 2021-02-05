ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению антиспама от компании Fortinet

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 11 февраля 2021 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008
Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).
Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета
Наиля Алиева
Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 5514)
Факс: 012 437-71-21
Потребность Карабаха в газе первоначально составит до 200 млн кубометров в год - Минэнерго
Главы МЧС Азербайджана и России обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в Карабахе
В Агдамском районе Азербайджана произошел взрыв, один военный погиб, двое ранены - Минобороны
В Баку обсудят влияние пандемии на бизнес и вызовы для налоговой системы в постпандемический период
Нефть дорожает и может завершить неделю ростом на 8%, Brent - $59,44 за баррель
Казахстан в январе выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ на 111% - Минэнерго
В Азербайджане в 2020г проведена регистрация свыше 237 тыс. объектов имущества
Турция откроет туристический сезон в апреле
Число заражений COVID-19 в мире превысило 104,8 млн, число жертв - 2,28 млн - университет Джонса Хопкинса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Боррель заявил, что на встрече с Лавровым призвал к освобождению Навального и расследованию его отравления
Казахстан надеется на конструктивное взаимодействие ЕАЭС в год своего председательства - премьер
Франции нужны новые меры по борьбе с COVID-19 для изменения ситуации - эксперт
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»