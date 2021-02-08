АИКГФ отбирает страховщика имущества

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд отбирает страховщика имущества, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в АИКГФ.

"АИКГФ объявил опрос котировок на отбор услуг по страхованию административного здания и оборудования Фонда. Победившая компания обязана оказывать соответствующие услуги в течение трех лет", - отметили в АИКГФ.

Предложения принимаются до 9 марта 2021 года. Вскрытие тендерных предложений пройдет 10 марта.

Для дополнительной информации можно обратиться по номеру (+99412) 441-24-23 (внутренний номер: 111).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.

А.Мамедов