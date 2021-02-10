Банк Республика запускает кредитную кампанию для работников налоговой службы

Банк Республика поздравляет всех работников Налоговой Службы и запускает для них новую кредитную кампанию приуроченную ко Дню работников налоговой службы – 11 февраля.
В рамках кампании, которая продлится до 1 марта, работники Налоговой Службы получат возможность взят потребительский кредит на сумму до 30 тысяч манатов с максимальным сроком до 36 месяцев со ставкой от 15% годовых и без поручителя.
Кроме того, клиентам, получившим кредит, по их желанию будет предоставлена пластиковая карта Visa Gold в ПОДАРОК, а также при заказе кредита онлайн СКИДКА 50% на комиссию.
Отметим, что другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.
Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте , фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.
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