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10.02.2021 09:51

Банк Республика запускает кредитную кампанию для работников налоговой службы

Банк Республика поздравляет всех работников Налоговой Службы и запускает для них новую кредитную кампанию приуроченную ко Дню работников налоговой службы – 11 февраля.

В рамках кампании, которая продлится до 1 марта, работники Налоговой Службы получат возможность взят потребительский кредит на сумму до 30 тысяч манатов с максимальным сроком до 36 месяцев со ставкой от 15% годовых и без поручителя.

Кроме того, клиентам, получившим кредит, по их желанию будет предоставлена ​​пластиковая карта Visa Gold в ПОДАРОК, а также при заказе кредита онлайн СКИДКА 50% на комиссию.

Отметим, что другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте , фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]