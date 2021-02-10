Visa запускает в Азербайджане глобальную программу Visa Everywhere Initiative 2021

Visa объявила о запуске Visa Everywhere Initiative 2021, глобальной инновационной программы и конкурса идей для финтех компаний. В этом году основное внимание в рамках программы уделяется расширению финансовой доступности и возможностей приема платежей. Visa предлагает единый доступ к регистрации и получению информации о предстоящих возможностях и конкурсах на глобальном сайте.

Финтех компании со всего мира смогут представить свои идеи для оценки жюри, в состав которого войдут ведущие эксперты платежной индустрии. На первом этапе все кандидаты из Азербайджана приглашаются к участию в конкурсе для региона Центральная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMEA), чтобы побороться за общий призовой фонд в размере 25000 долларов США. Победители регионального этапа получат возможность принять участие во всемирном конкурсе, призовой фонд которого составляет 100 000 долларов, и рассказать историю своего бизнеса.

«Поддержка компаний, которые создают решения, обеспечивающие беспрепятственное движение денежных потоков, является главным приоритетом для Visa. Мы считаем, что финтех – это движущая сила инноваций, лежащих в основе нашего бизнеса, и призываем всех принять участие в программе Visa Everywhere Initiative. Я с нетерпением жду возможности увидеть множество блестящих идей из Азербайджана и стран СНГ и Юго-Восточной Европы в этом году», – отметила Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Участникам необходимо подать заявки на английском языке на конкурс для региона Центральная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMEA) до 7 мая; финал регионального конкурса запланирован на 8 июня; финал всемирного конкурса - на 14 сентября 2021 года.

Visa и TechCrunch проведут прямые эфиры и виртуальные мероприятия в Северной Америке, Латинской Америке и регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка.

Участники могут подать заявку на английском языке, перейдя по ссылке: https://visaeverywhere.typeform.com/to/VxWIYB

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О программе Visa Everywhere Initiative

Visa Everywhere Initiative — это глобальная программа открытых инноваций по поддержке стартапов и финтех компаний с целью продвижения инноваций и бизнес-проектов, направленных на решение актуальных проблем в области платежей и розничной торговли, а также дальнейшее совершенствование продуктов и предоставление перспективных решений для обширной сети партнеров Visa.

Впервые Visa Everywhere Initiative была запущена в 2015 году в США и за это время в программе приняли участие более 7000 стартапов. На сегодняшний день стартапы-победители привлекли более 2,5 млрд долларов инвестиций, программа была запущена на шести континентах и охватила более 100 стран.

Призовой фонд

Во время всемирного финала будут вручены шесть денежных призов:

Конкурс в регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка

Победитель: 15,000 долларов США

Победитель в номинации «Выбор аудитории»: 10,000 долларов США

Победитель конкурса в регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка примет участие во всемирном конкурсе.

Всемирный конкурс

Абсолютный победитель: 50,000 долларов США

Победитель в номинации «Выбор аудитории»: 25,000 долларов США

2 место: 15,000 долларов США

3 место: 10,000 долларов США

Компания Visa не претендует на участие в капитале конкурсантов программы Visa Everywhere Initiative.

Кто может подать заявку на участие в программе Visa Everywhere Initiative?

Visa ищет творческие умы, способные решать актуальные проблемы в сфере платежей и розничной торговли, с которыми сталкиваются предприятия любого размера и сектора, в том числе:

Стимулирование цифровых услуг и цифровых эмитентов

o Блокчейн и криптовалюты

o Краудфандинг

o Банк как услуга (BaaS)

o БИН-спонсоры

o Эмитенты/Процессинговые центры

o Программные менеджеры

Цифровая эмиссия:

o Блокчейн и криптовалюты

o Альтернативное кредитование

o Персональный финансовый менеджмент

o Денежные переводы и ремитирование

o Цифровой банкинг (необанки)

o Цифровые кошельки, P2P и переводы

o Вознаграждения сотрудникам

o Выплаты

o Корпоративные карты (управление расходами)

Дополнительные услуги для продавцов и/или потребителей в части финансов

o Данные и аналитика

o ID, аутентификация и безопасность

o InsurTech (страховые технологии)

o Программы лояльности

o Торговые сервисы и инструменты

o Инфраструктура процессинга и оплаты

o Технологии розничных продаж

o другие

Восстановление малого/среднего бизнеса

o Движение денежных средств (выплаты, переводы по внутреннему счету, P2P-оплаты услуг поставщиков, платежи)

o Прием платежей (электронная коммерция, прием платежей с помощью мобильных технологий)

o Риск-менеджмент (возвратные платежи и т. д.)

o Бренд-менеджмент (построение сообщества и т. д.)

o др.

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://usa.visa.com/visa-everywhere/everywhere-initiative/initiative.html.

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Информация о компании Visa

Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей̆. Наша миссия ‒ объединить мир посредством наиболее инновационной̆, надёжной̆ и безопасной̆ платёжной̆ сети, что позволяет потребителям, бизнесу и экономике в целом планомерно развиваться. Наша новейшая глобальная технологическая сеть VisaNet обеспечивает надежные и безопасные платежи по всему миру, и может обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. Компания Visa уделяет большое внимание инновациям, что является катализатором быстрого роста “connected commerce”, в условиях которой̆ практически любое подключенное устройство способно осуществлять платежи, и таким образом приближает переход к будущему без наличных — для всех и везде. По мере того, как происходит переход от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции. Для получения дополнительной̆ информации посетите сайт usa.visa.com/about-visa, www.visa.com.az,https://www.facebook.com/visaazerbaijan.