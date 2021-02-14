Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0609 RUR   0.0231 GBR   2.3449 TRY   0.2417

Цена на нефть

11.02 $/bbl   WTI 58.24 -0.44 Brent 61.14 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.02.2021 17:30

Главным вопросом предстоящего саммита G7 станет борьба с пандемией - канцелярия британского премьера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на виртуальном саммите G7 в пятницу, 19 февраля, намерен сконцентрировать внимание на совместной борьбе с COVID-19, сообщила канцелярия главы британского кабинета министров.

"Премьер-министр воспользуется этой встречей, которая также станет первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров работать сообща над глобальным подходом к пандемии, который положит конец националистической и раскольнической политике, омрачившей первоначальную реакцию на коронавирус", - говорится в распространенном заявлении.

В нем отмечается, что Джонсон "будет утверждать, что ставить своих граждан на первое место не следует" и призовет к работе над "единым ответом".

"Последние двенадцать месяцев пандемии показали, что ни одна страна не может быть в безопасности, пока в безопасности не будут все страны мира", - подчеркивается в заявлении, в котором также отмечается, что "внедрение вакцин дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества".

В связи с этим премьер-министр "будет работать с другими лидерами G7 над реализацией своего плана из пяти пунктов по предотвращению будущих пандемий, объявленного на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом году".

На саммите, по плану Джонсона, надо будет обсудить, "как ведущие мировые демократии могут работать вместе, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин против коронавируса по всему миру, предотвратить будущие пандемии и лучше защититься от них".

Премьер намерен заявить, что "мировые правительства несут ответственность за совместную работу по обеспечению наилучшего использования этих вакцин". Он надеется, что "2021 год запомнится как год, когда человечество действовало сообща, как никогда ранее, чтобы победить общего врага".

Встреча в пятницу станет первой, организованной премьер-министром в рамках председательства Великобритании в G7 в этом году, и первой встречей лидеров G7 с апреля 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, САММИТ, ПАНДЕМИЯ


Похожие новости


Британский премьер надеется на укрепление отношений с США при Байдене Британский премьер реформирует закон о гостайне, разрабатывает новые законы о шпионаже и госизмене Британский премьер признал, что в начале эпидемии коронавируса в стране были сделаны ошибки Джонсон назвал противников прививок сумасшедшими Китайская Huawei запросила встречу с британским премьером в надежде продолжить строительство сети 5G в Великобритании Джонсон на фоне антирасистских демонстраций выступил против искажения прошлого Британии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]