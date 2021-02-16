“Nar” продолжает расширять свою сеть в Нахчиване

Стремясь обеспечить все регионы страны высококачественной сетью, «Nar» продолжает увеличивать количество базовых станций в Нахчыванской Автономной Республике. В результате работ по улучшению сети, за последние два месяца в автономной республике запущено 13 новых базовых станций.
Новые базовые станции 3G обеспечивают высококачественную сеть селам расположенным вне центров Шахбузского, Шарурского, Ордубадского, Джульфинского и Кенгерлинского районов. Благодаря 158 базовым станциям сеть «Nar» охватывает 99,6% населения и 98,5% территории НАР.
«Nar», который делает высокоскоростной Интернет более доступным в регионах, и дальше продолжит работу по улучшению своей сети. Подробнее о диапазоне охвата сети «Nar» можно узнать здесь.
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