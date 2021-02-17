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Бизнес и законодательство 17.02.2021 14:08

Азербайджан и Турция подпишут новые коммерческие договора на сумму свыше $100 млн

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отправился в Турцию с официальным визитом, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

«Визит осуществляется по приглашению вице-президента Турции Фуата Октая. В ходе визита 18 февраля Асадов проведет встречу с Октаем, затем будет принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», - отмечает издание.

Кроме того, Асадов и Октай 19 февраля примут участие в 9-ом заседании азербайджано-турецкой межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

«В преддверии заседания состоится турецко-азербайджанский бизнес-форум с участием 150 представителей частного сектора двух стран. После переговоров Октая и Асадова тет-а-тет и в составе делегаций, в Президентском дворце состоится подписание соглашений между двумя странами», - отмечается в информации.

«Анадолу» со ссылкой на источники в Администрации президента сообщает, что сумма коммерческих соглашений между двумя странами в государственном и частном секторах, как ожидается, превысит $100 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]