Азербайджан и Турция подпишут новые коммерческие договора на сумму свыше $100 млн

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отправился в Турцию с официальным визитом, сообщает турецкое агентство «Анадолу».
«Визит осуществляется по приглашению вице-президента Турции Фуата Октая. В ходе визита 18 февраля Асадов проведет встречу с Октаем, затем будет принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», - отмечает издание.
Кроме того, Асадов и Октай 19 февраля примут участие в 9-ом заседании азербайджано-турецкой межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
«В преддверии заседания состоится турецко-азербайджанский бизнес-форум с участием 150 представителей частного сектора двух стран. После переговоров Октая и Асадова тет-а-тет и в составе делегаций, в Президентском дворце состоится подписание соглашений между двумя странами», - отмечается в информации.
«Анадолу» со ссылкой на источники в Администрации президента сообщает, что сумма коммерческих соглашений между двумя странами в государственном и частном секторах, как ожидается, превысит $100 млн.
Н.Аббасова
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