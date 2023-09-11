Пашинян и Эрдоган обсудили по телефону обстановку в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в понедельник по телефону отношения Армении и Турции и региональные вопросы, сообщает пресс-служба Армении.

"Стороны затронули отношения Армении и Турции и региональные вопросы. В ходе беседы руководители двух стран отметили, что достижение в регионе долгосрочного мира и стабильности будет способствовать развитию и процветанию всех стран региона", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Пашинян и Эрдоган отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении.