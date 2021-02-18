Денежные переводы в Азербайджан в 2020г увеличились на 3,9%

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2020 году по предварительным оценкам составил $970 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Как сообщалось ранее, в 2019 году денежные переводы в Азербайджан составили $934 млн. Таким образом, за 2020 год их объем вырос на 3,9%.
При этом в четвертом квартале 2020 года объем денежных переводов составил $329 млн.
В 2019 году объем денежных переводов в Азербайджан составил $934 млн и по сравнению с 2018 годом сократился на 13,5%.
А.Мамедов
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