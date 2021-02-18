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Финансы 18.02.2021 17:22

Денежные переводы в Азербайджан в 2020г увеличились на 3,9%

Объем денежных переводов в Азербайджан в 2020 году по предварительным оценкам составил $970 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Как сообщалось ранее, в 2019 году денежные переводы в Азербайджан составили $934 млн. Таким образом, за 2020 год их объем вырос на 3,9%.

При этом в четвертом квартале 2020 года объем денежных переводов составил $329 млн.

В 2019 году объем денежных переводов в Азербайджан составил $934 млн и по сравнению с 2018 годом сократился на 13,5%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]