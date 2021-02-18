Прокуратура Армении сообщила о более чем 9 тыс. раненых в ходе боев в Карабахе

Более 9 тыс. человек были ранены в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, до сих пор ведутся поиски пропавших без вести, сообщила в четверг Генпрокуратура Армении.
"В результате развернувшихся боевых действий ранения различной степени тяжести получили 9 тыс. 094 человека", - говорится в сообщении Генпрокуратуры республики.
В ведомстве отметили также, что точное число погибших неизвестно, поскольку продолжается процесс идентификации трупов, ведутся поиски без вести пропавших лиц. "Только в 2020 году идентифицированы тела 3 тыс. 389 военнослужащих", - отметили в Генпрокуратуре.
В четверг в Минздраве республики "Интерфаксу" сообщили, что судмедэксперты Армении освидетельствовали тела 3 тыс. 577 военных, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.
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