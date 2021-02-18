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Карабахский конфликт 18.02.2021 18:13

Прокуратура Армении сообщила о более чем 9 тыс. раненых в ходе боев в Карабахе

Более 9 тыс. человек были ранены в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, до сих пор ведутся поиски пропавших без вести, сообщила в четверг Генпрокуратура Армении.

"В результате развернувшихся боевых действий ранения различной степени тяжести получили 9 тыс. 094 человека", - говорится в сообщении Генпрокуратуры республики.

В ведомстве отметили также, что точное число погибших неизвестно, поскольку продолжается процесс идентификации трупов, ведутся поиски без вести пропавших лиц. "Только в 2020 году идентифицированы тела 3 тыс. 389 военнослужащих", - отметили в Генпрокуратуре.

В четверг в Минздраве республики "Интерфаксу" сообщили, что судмедэксперты Армении освидетельствовали тела 3 тыс. 577 военных, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, КАРАБАХ, РАНЕНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]