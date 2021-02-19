Азербайджан в 2020г экспортировал золота на $205,6 млн

Азербайджан в 2020 году экспортировал на мировые рынки 4 тыс. 435,97 кг золота, что на 7,6% ниже показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость экспортированного в отчетный период золота составила $205 млн 577,52 тыс. (рост на 19,3%).

Экспорт серебра в 2020 году составил 3 тыс. 688,3 тонны (рост на 17,6%) на $2 млн 469,63 млн. (рост на 48,4%).

Весь объем экспорта пришелся на Швейцарию.

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года на месторождении Гедабек ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - рудник Угур.

Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова