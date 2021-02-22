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СНГ 22.02.2021 22:50

Кадыров высмеял шумиху вокруг его фотографии с украинским вице-премьером на международной выставке оружия

Кадыров прокомментировал свое фото рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским на международной выставке оружия в Абу-Даби.

"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил", - написал Кадыров в своем телеграмм-канале в понедельник.

Кадыров в шутку написал, что якобы Уруский подошел к нему в выставочном павильоне и предложил выслушать секретную информацию.

Глава Чечни также предложил Урускому распечатать снимок и повесить его на "самое почетное место дома и на работе".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского относительно фото, где тот стоит рядом с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

До этого в СМИ появилась информация, что данная фотография сделана 21 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ.

Позже Уруский в свое оправдание заявил, что его фото рядом с Кадыровым связано с тем, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора.

В то же время, вице-премьер добавил, что он во время и после церемонии не имел никаких контактов с Кадыровым.

"Украинская делегация обратила внимание местного протокола на неприемлемость подобных ситуаций в будущем. Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской сторон"", - добавил Уруский.

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Тэги: РОССИЯ, КАДЫРОВ, УКРАИНА, ФОТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]